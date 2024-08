Reazione a Catena, "un po' a c***o": gli Essenziali vincono? Si scatena la polemica

17 agosto 2024 a

I campioni in carica di Reazione a Catena, gli Zio Peppe, sono stati sfidati dagli Essenziali nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1. Questi ultimi, Fabrizio, Alessandra e Laura da Sassari, erano già stati concorrenti del programma in passato. "Il vostro è un ritorno", ha spiegato il conduttore del game show, Pino Insegno. "Siamo stati qua nel 2016 - hanno raccontato -. Ci chiamiamo Essenziali perché siamo molto fan di Marco Mengoni e Essenziale è una delle sue canzoni più famose".

Proprio gli sfidanti sono poi riusciti ad avere la meglio al gioco dell'Intesa vincente, centrando 6 parole contro l'unica indovinata dai campioni. Gli Essenziali sono così arrivati all'ultima catena con 131mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 16.375, che è la cifra con cui i nuovi campioni sono arrivati all'ultima parola. Il primo termine a loro disposizione era "largo". A seguire una parola che iniziava per "ma" e finiva con "e". Ignoto il terzo elemento, che i tre amici hanno deciso di comprare, facendo scendere il montepremi a 8.188: si trattava di "merito". A quel punto, gli Essenziali ci hanno provato con "margine", che si è rivelata essere proprio la risposta corretta.

"Hanno vinto un po' a cu*o. Ma ok.#reazioneacatena", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Bravissimo chi ha pensato a Margine. Anche se con merito facevo fatica a legarlo #ReazioneACatena". E ancora: "Ma brancolano nel buio!#reazioneacatena".