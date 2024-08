In Onda, Elsa Fornero attacca Matteo Salvini: "È un bullo, quasi patetico"

27 agosto 2024 a

a

a

A In Onda, il talk show politico di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile è andato in scena un nuovo episodio della storica querelle tra il segretario della Lega Matteo Salvini e l'ex ministra del Lavoro del governo Monti Elsa Fornero. I due - è noto da tempo - non sono in ottimi rapporti. E, in particolare, il leader del Carroccio è sempre stato in prima linea per contrastare in tutti i modi la celeberrima riforma delle pensioni a firma proprio dall'economista torinese.

I due conduttori di In Onda hanno trasmesso un filmato che ritraeva Salvini durante un comizio mentre attaccava proprio Elsa Fornero. "La signora Fornero dovrebbe solo vergognarsi e stare zitta - ha tuonato il leader del Carroccio -. L'impegno della Lega è azzerare la legge Fornero e avviare Quota 41". L'ex ministra del Lavoro, incalzata da Aprile e Telese, ha colto l'occasione per attaccare con veemenza Salvini, reo di aver insistito troppo nelle accuse contro la riforma pensionistica del governo guidato da Mario Monti.

"Salvini ha l'abitudine di parlare più da bullo che non da ministro - ha esordito così Elsa Fornero -. È quasi patetico. E io mi domando se non si renda conto della credibilità perduta perché è dal 2012 che lui dice questo. Quello che ha fatto sono eccezioni che avevano la durata di un anno a una legge che è sostanzialmente ancora in vigore. Molti dei voti che la Lega ha avuto a queste ultime elezioni sono andate non a lui ma a qualcuno ancora più radicale che è invece Roberto Vannacci. Credo che Matteo Salvini abbia fatto del male al Paese vendendo illusioni. Ciò che ha fatto non è andato a cambiare o migliorare qualcosa. Adesso in prossimità della nuova legge di bilancio - ha poi concluso - torna sulla stessa cosa".