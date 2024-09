Verissimo, Cesara Buonamici: "Non abbiamo fatto in tempo", il dolore per la morte della madre

08 settembre 2024 a

Sabato 7 settembre 2024, Cesara Buonamici, 67 anni, è stata ospite del programma Verissimo, nella prima puntata della nuova stagione in onda su Canal 5, puntata in cui ha parlato del suo trascorso personale, toccando temi profondi come la lotta contro il tumore e la perdita dei suoi genitori. La giornalista, nel colloquio con Silvia Toffanin, ha anche parlato del suo imminente ruolo di opinionista al Grande Fratello, che partirà il prossimo 16 settembre sotto la conduzione di Alfonso Signorini, verso il quale ha espresso grande stima e affetto. Insomma, la Buonamici pronta a misurarsi nuovamente con il reality.

Durante l'intervista, Cesara ha rivelato che al suo fianco, nel ruolo di opinionista, ci sarà Beatrice Luzzi, ex concorrente molto apprezzata dal pubblico: "Lei conosce le dinamiche", ha spiegato, evidenziando come la presenza di Beatrice sarà fondamentale per aiutare gli spettatori a comprendere cosa accade davvero all'interno della casa più famosa d’Italia.

Parlando della madre Rosa, Cesara ha ricordato con affetto: "Era un'energia continua. Era una donna forte, intelligente. Il suo motto sarebbe stato: rimbocchiamoci le maniche. Più delle prediche ha dato l'esempio. Ma era anche divertente, aveva la battuta pronta, mai lamentosa. È stata una guida fino all'ultimo", ricorda commossa. L'ex mezzobusto del tg5 ha ripercorso con emozione l’ultimo periodo di vita della madre, che avrebbe compiuto 95 anni il 29 settembre: "È stata molto serena, a casa, molto amata e coccolata. Ha sorriso fino all'ultimo, si è spenta veramente in modo molto sereno e questo è stato di grande conforto per me". Tuttavia, ha confessato di non essere riuscita a starle accanto negli ultimi istanti: "Siamo partiti appena ci hanno avvisato che c'era qualcosa che non andava, ma non abbiamo fatto in tempo", ammette. Per quanto riguarda il padre, la Buonamici ha ricordato: "Mio papà è morto tantissimi anni fa ed è stata una perdita dura da sopportare. Lui è morto d'infarto, all'ultimo mi ha guardato e mi ha sorriso, poi se n'è andato. Loro si amavano e anche dopo tanti anni si tenevano per mano".

Poi le digressioni sulla sua vita sentimentale. La giornalista ha raccontato della relazione con il marito, iniziata sette anni fa: "Ci siamo incontrati sette anni fa e non ci siamo più lasciati, lui allora viveva a Tel Aviv, per quattro anni siamo andati avanti e indietro. Lui mi ha fatto un grande regalo a venire in Italia". Il matrimonio, ha spiegato, è stato un nuovo inizio: "È stato un modo per ricominciare".

Poi la durissima battaglia contro il tumore al seno. Cesara Buonamici ha aggiornato Toffanin e il pubblico sulle sue condizioni di salute: "I controlli sono tutti negativi – racconta – quando ti capitano queste cose ti si apre un mondo. Siamo in tante ad avere il problema del tumore al seno. Bisogna incentivare la prevenzione, io l'ho trovato per caso e molto presto, questo fa la differenza. Ce la possiamo fare, dobbiamo tutte impegnarci e serve tanto coraggio", si spende in un sentito appello.