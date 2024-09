Affari Tuoi, Desirè e la tattica della "Napoli sotterranea": beffa atroce, quanti soldi perde

08 settembre 2024 a

Una puntata appassionante e beffarda, quella di Affari Tuoi in onda su Rai 1 sabato 7 settembre 2024. La protagonista è stata Desirè, concorrente proveniente dalla Sardegna: a lei il compito di misurarsi con la fortuna nel gioco dei pacchi, un format campione di ascolti, una mania tutta italiana. Alla conduzione, nella sua prima settimana al timone dopo l'era-Amadeus, Stefano De Martino.

Accompagnata dalla madre, Desirè ha raccontato un aneddoto curioso: quando è stata contattata per il provino del programma, si trovava a Miami, negli Stati Uniti. Ma ovviamente non ha perso l'occasione di presentarsi in studio. Durante la puntata, come da copione, la concorrente si è sbottonata su alcuni dettagli della sua vita personale, rivelando di essere fidanzata con Alberto, un poliziotto. Inoltre, ha svelato di voler adottare una strategia basata su numeri legati a una visita alla “Napoli sotterranea”, vicino alla celebre via dei presepi di San Gregorio Armeno. Ma non solo: la scelta dei numeri è stata influenzata anche dai nonni e da eventi recenti della sua vita, in particolare dal numero 4, che ha avuto una presenza ricorrente negli ultimi mesi. Con queste premesse, Desirè ha scelto proprio il pacco numero 4 per giocare.

Nonostante le sue scelte ponderate (o meglio, scaramantiche), la fortuna non è stata del tutto dalla parte di Desirè. Eccoci infatti alla beffa. Nel corso della puntata, infatti, ha deciso di cambiare pacco, rinunciando così a una potenziale vincita di 200mila euro. Arrivata all'ultima fase del gioco, si è trovata con tre pacchi azzurri e due pacchi rossi, tra cui uno da 75mila euro e l'altro da 300mila euro. Purtroppo, il pacco da 300mila euro viene aperto, lasciando in gioco solo un pacco azzurro e quello rosso da 75mila euro. Una situazione identica a quella vissuta dalla concorrente della Calabria due sere prima.

E proprio come nella puntata precedente appena citata, il Dottore ha proposto come offerta finale 28mila euro. Dopo aver riflettuto a lungo e consultato la madre, Desirè ha deciso di accettare la proposta, spiegando che quei soldi sarebbero stati destinati alla casa in cui andrà a vivere con il suo compagno. Dopo un breve stacco pubblicitario, è arrivato il momento più atteso: l’apertura del pacco numero 4, che la concorrente aveva scelto solo a metà partita. Se avesse rifiutato l’offerta del dottore, avrebbe portato a casa... 75mila euro. Una discreta beffa: la differenza in termini di denaro era davvero cospicua...