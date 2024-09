Verissimo, Filippo Bisciglia una grossa novità per Temptation Island: "Non voglio fare spoiler..."

08 settembre 2024 a

a

a

Filippo Bisciglia ha fatto visita a Silvia Toffanin nella puntata di verissimo di oggi, domenica 8 settembre. La conduttrice ha accolto mr. Temptation Island facendogli i complimenti per i grandi ascolti del suo programma in questa stagione. E la padrona di casa si è lasciata andare a un'imitazione tutta da ridere. Toffanin ha infatti lanciato i suoi contributi video proprio come fa lo stesso Bisciglia nel suo show.

Il momento più toccante è stato dedicato al ricordo della nonna di Filippo, scomparsa lo scorso giugno all'età di 101 anni. "Sono contento ci sia stata fino a 101 anni, alla fine l’abbiamo coccolata come ci ha coccolato lei prima, come tutte le nonne - ha spiegato Bisciglia -. Lei mi ha cresciuto, mi ha insegnato tutto, tranne l’uncinetto, anche se ci ha provato, ma io preferivo andare in bici o giocare a pallone. E - ha poi aggiunto - con lei voglio ricordare anche la mia zia che se ne è andata qualche giorno prima di lei, è la vita".

"Spero che riesca a vedere mio figlio": il dramma di Giulia Salemi a Verissimo

Infine un piccolo spoiler sulla prossima puntata di Temptation Island: "In questa nuova edizione abbiamo una coppia più grande che è venuta però con motivazioni diverse, ma non voglio fare spoiler. Posso dire che, se finora mi avete visto camminare a Temptation Island, ora mi vedrete correre. E - ha poi concluso - non solo sulla terra ferma".