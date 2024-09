Antonio Padellaro smaschera Maria Rosaria Boccia: "Attenzione, a cosa mira in futuro"

09 settembre 2024 a

Dopo le dimissioni presentate dall'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Maria Rosaria Boccia è riuscita (in parte) nel suo intento. In un colpo solo si è vendicata di Genny ed è diventata popolarissima. Sia sui social sia sui media italiani. Il suo Instagram, dall'inizio dall'affaire Sangiuliano, ha visto i propri follower salire a dismisura, fino a sfondare il muro dei 100mila. Questo le ha garantito anche un bel ritorno economico, dato che gli esperti stimano che un suo post possa fruttare anche 4mila euro. Poi ci sono le comparsate in tv - come quella a In Onda su La7, e le interviste fiume - come quella rilasciata alla Stampa.

Ormai è diventata una prassi: in ogni talk show politico non si può fare a meno che trattare l'argomento Boccia. C'è chi la considera un'arrivista, che ha sfruttato la debolezza di un uomo di potere per farsi strada sulla scena pubblica. Ma c'è anche chi la ritiene una donna capace di mettere sotto scacco la politica e in qualche misura il governo.

A Tagadà, il programma di La7 condotto da Tiziana Panella, si è - ovviamente - parlato di lady Pompei. "Quella della Boccia è una storia dei nostri tempi. È la storia di una donna, di una dottoressa" ha spiegato Antonio Padellaro, ospite della trasmissione. "Vedremo - ha poi aggiunto -, perché anche su questo ci sono dei dubbi. Partendo dai problemi che ha creato all'ex ministro Sangiuliano e al governo Meloni. Ho detto, con una battuta, che ha creato più problemi lei al governo Meloni che l'opposizione in due anni".

Secondo la firma del Fatto Quotidiano, Maria Rosaria Boccia non si limiterà ad accontentarsi di aver rovinato la carriera politica di un ministro. Nel suo futuro ci sarebbe altro. "Attenzione, perché Maria Rosaria Boccia si sta creando un futuro da influencer e lo vediamo dal fatto che i suoi followers sono molto aumentati - ha sottolineato Padellaro -. E lei comincia anche a guadagnare bene. Non vorrei che da accusatrice e vendicatrice dei torti subiti veri o presunti dal ministro lei diventasse una figura di riferimento per coloro che vogliono vendicarsi. Io non lo so se questo lei riuscirà a farlo, però ho l'impressione che la sua figura lei la voglia trasformare in un'influencer. E potrebbe diventare anche un personaggio televisivo. Attenzione - ha poi aggiunto -che lei non si limiterà semplicemente ad aver creato dei problemi a Sangiuliano. Ha ambizioni più grandi".