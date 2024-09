Maurizio Gasparri manda in tilt Parenzo: "Di questa storia non me ne frega niente"

11 settembre 2024 a

a

a

L'articolo in prima pagina de La Stampa in cui si legge che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni avrebbe timore della presenza di qualche talpa a palazzo sta già iniziando a scatenare sterili polemiche.

E questo nonostante Il capo ufficio stampa della premier, Fabrizio Alfano, abbia smentito il tutto spiegando come la premier "non cambia il dispositivo di sicurezza" se non per il fatto che Meloni "ha fatto presente al direttore dell'ispettorato di Palazzo Chigi di rivalutare la presenza di un agente di polizia destinato esclusivamente agli accompagnamenti in ascensore".

Governo: Mauri (Pd), 'Meloni non si fida della polizia, grave allontanare agenti'

Insomma, il caso potrebbe chiudersi qui se non fosse che per alcuni la scelta della premier derivi da una mancanza di fiducia nei confronti delle forze dell'ordine. Nel corso del programma l'Aria Che Tira il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, si è sentito in dovere di puntualizzare con il conduttore David Parenzo: "Non so niente di questa cosa. Detto questo lei mi chiama come esperto di Palazzi, ma a me non ne frega niente", ha spiegato l'azzurro. "A me capita spesso di andare da ministri e all'ingresso, nel cortile, in giro si trovano tantissime persone. C'è davvero una filiera di gente. Alcuni li riconosci perché hanno la radiolina, ma altri non sono riconoscibili perché lavorano in borghese", ha spiegato l'azzurro che invita gli altri ospiti e Parenzo a una riflessione: "Se questa filiera di persone vengono ridotte da 10 a 8 si risparmia personale e lo si usa per cose più utili", ha consigliato Gasparri che ha anche aggiunto: "Alcuni hanno il compito di accompagnarti in ascensore...Se ne potrebbe fare a meno".

Governo: Gasparri, 'nessun poliziotto è stato cacciato, polemica opposizione surreale'

L'Aria che tira, guarda qui il video