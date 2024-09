Reazione a Catena, "ecco cosa dice la Treccani": polemica furibonda, Volta Pagina fregate?

12 settembre 2024 a

a

a

Eccoci ancora nello studio di Reazione a Catena, l'irresistibile gioco delle parole e dei loro legami, la puntata in questione è quella di mercoledì 11 settembre 2024, in onda rigorosamente su Rai 1 e condotta come sempre da Pino Insegno. In studio il trio di campionesse, le "Volta pagina" – composto da Anna Laura, Antonella e Rosa – ha affrontato una nuova sfida, quella contro i "Rubamazzo", terzetto composto da Nicole, Andrea e Michael, il cui nome deriva dalla loro passione comune, piuttosto semplice da intuire: il gioco delle carte.

La puntata si è aperta con la prima manche, la "Caccia alla parola", che si è conclusa in assoluta parità. Nella successiva prova delle "Catene musicali", le campionesse hanno dimostrato di avere grande stoffa indovinando sia il primo brano, Rock Around the Clock di Bill Haley & His Comets, sia il secondo, Solo tu dei Matia Bazar. Quindi, nella fase dei "Quando, dove, come e perché" e della catena di "Una tira l’altra", le "Volta pagina" si sono assicurate i 15mila e i 20mila euro delle due zip, guadagnando 5 secondi di vantaggio per la sfida decisiva dell’"Intesa vincente", poiché i "Rubamazzo" non sono riusciti a risolvere la "Zot".

Arrivati alla manche più attesa, quella che decide chi si misurerà col gioco finale in cui in ballo c'è il montepremi, gli sfidanti hanno indovinato sette parole nei 55 secondi disponibili, ma le campionesse hanno superato il loro risultato, azzeccandone otto. Vittoria di misura, ma decisiva: in virtù di quella singola parola in più, strappano l'accesso all’"Ultima catena", l'atto finale, con un montepremi di 155mila euro, cifra da vertigine che si è mantenuta intatta fino a quando le tre campionesse hanno deciso di acquistare il Terzo elemento, riducendo la somma a 77.500 euro. La sfida finale prevedeva di trovare cosa collegasse "suono" e "rimessa", con la parola centrale che iniziava con "me" e finiva con "o". Le "Volta pagina" hanno optato per "mediano", ma la risposta corretta era "meccanico". Nonostante questo errore, Pino Insegno ha lodato le campionesse, dicendo: "Brave, siete state ancora una volta bravissime. Ci riproveremo domani sera".

Reazione a catena, "in vena di regali": il sospetto sul gioco finale | Guarda

Parole che, come accade quasi sempre, hanno innescato le proteste di parte del popolo-social che, su X in particolare, commenta quanto accade nella puntata di Reazione a Catena. Alcuni commenti, polemici e velenosi, hanno animato la discussione: "Ma con che faccia Insegno dice che sono brave? Bronzo!", "Qualche perplessità sulla soluzione: la rimessa è il luogo in cui i veicoli (o altro) vengono custoditi, non dove vengono sottoposti a riparazione (da definizione Treccani): che c’entra il meccanico?", "Meno male non hanno vinto, catena regalata", affermava qualcuno sostenendo che il gioco finale fosse troppo semplice. "Mai visto un meccanico nella rimessa! Avete finito i soldi? Che pena!", "Fino all’ultimo è stata una catena facilissima. La parola finale è stata una vera stangata", "Ma solo a me sembrano facili in modo imbarazzante stasera le parole alle campionesse? Sia all’intesa vincente che ultima catena", concludeva un altro utente. Già, i soliti complottisti, in azione anche quando le campionesse e presunte favorite non vincono. Misteri della fede...