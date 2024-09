Cacciari stronca la sinistra sul caso-Boccia: "In questo mare di cac*** mi vien da ridere"

13 settembre 2024 a

È un Massimo Cacciari strabordante quello che è stato ospite a Otto e mezzo, il talk show politico di La7 condotto da Lilli Gruber. L'argomento della puntata doveva essere il nuovo ministro della Cultura del governo Meloni, Alessandro Giuli. Ma all'improvviso, la conduttrice è tornata a parlare della vicenda Boccia: "Le devo chiedere un commento sul caso Sangiuliano-Boccia, perché qualcosa ci racconta pure di questa classe dirigente e di questa politica".

E la risposta di Cacciari è stata spiazzante, così come solo il filosofo sa fare. "Sì. fatterelli del genere sono già successi in passato e la qualità di questo ceto politico mi pare ogni giorno più evidente - ha spiegato il docente universitario -. Dopo di che mi permetta un po' di sorridere, perché l'idea che Sangiuliano possa aver rivelato chissà quale pericolosissimo segreto di Stato alla signorina è da crepare dal ridere. Cosa vuole che abbia detto Sangiuliano alla signorina? Che pericoli - ha poi aggiunto - vuole che abbia detto Sangiuliano alla signorina? Che pericoli vuole che corrano le istituzioni per queste vicenduole? Mi pare davvero che sia incredibile che si continui a perdere tempo con le tragedie che abbiamo, con la crisi economica che abbiamo. Con un debito di 3mila miliardi e le prossime manovre. Come si può perdere tempo? Come si può buttare - ha concluso - una riga di giornale a parlare di questa cosa?".

A quel punto, Lilli Gruber ha ricordato al filosofo che l'affaire-Boccia nasce da Sangiuliano, piuttosto che dai media. "Cacciari, bisogna ricordare che hanno fatto tutto loro, i giornali raccontano quello che accade. Ha fatto bene a dimettersi?. Il docente universitario, però, ha mantenuto la sua linea. "Sì va bene, si è dimesso, credo che abbia fatto bene, in questo mare di cacarella ha fatto bene a dimettersi, ma insomma, cerchiamo di avere un senso della misura, non è possibile trovare le prime pagine dei giornali bloccate dalle vicende di Sangiuliano. Ma che cosa vuole che abbia detto Sangiuliano, quali segreti - la conclusione di Cacciari - vuole che abbia Sangiuliano…”.

Otto e mezzo: l'intervento di Massimo Cacciari sul caso Boccia