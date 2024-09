Affari Tuoi, De Martino: "Bacio!". La sexy pacchista fa impazzire il conduttore: gelo in studio

16 settembre 2024 a

Ad Affari tuoi, il quiz di Rai 1 dell'access prime time condotto da Stefano De Martino, è Giuseppe show. L'ex pacchista di Frosolone, promosso concorrente in rappresentanza del Molise in studio con la moglie Stefania, si conferma "l'anima della festa": divertente, dalla battuta pronta, amico di tutti gli altri pacchisti con cui si scambia battute, auguri e carinerie a getto continuo. E De Martino, da conduttore già scafato pur avendo poco più di una settimana d'esperienza nell'ex regno di Amadeus, ci gioca su con sapienza.

L'ex ballerino di Amici chiama al tiro proprio Stefania. "Chiamo il 19, la Sicilia". Dentro ci sono solo 5 euro e si scatena il delirio sulle note del tormentone Sesso e samba. "Hai visto come balla Tony? Lui si scatena soprattutto quando Ornella apre il pacco - la butta lì De Martino -, c'ha un debole". "Sì sì - conferma Giuseppe, in arte Peppone -, tutte le sere me lo dice". "Oggi ha detto: 'Hai visto che bella? Sembra un fiorellino...'", se la ride ancora il padrone di casa. E così tocca proprio al pacchista della Calabria.

"Antonio, detto Tony, detto a volte Tonino, Totò oppure Verna, il cognome", ricorda Giuseppe. "Se hai un pacco blu, ti faccio dare un bacio da Ornella", promette De Martino E la pacchista sussurra: "Mi sacrifico".

Si scavicchia il pacco 13 e Stefano tiene tutti con il fiato in sospeso: "Mamma ma, ti volevo far dare un bacio...". Poi l'esplosione: "Ragazzi, zero euro!". Tony scatta pieno di entusiasmo al centro dello studio, un po' più titubante arriva anche Ornella che concede il bacio al collega, tra le campane in festa.