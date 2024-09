Reazione a Catena, disastro delle Volta Pagina: "Si atteggiano e sbagliano 'sta ca***", scatta il massacro

16 settembre 2024 a

Non c'è niente da fare, vincono sempre loro. Si parla delle "Volta Pagina", terzetto di campionesse che ormai impazza da moltissime puntate a Reazione a Catena, il programma condotto da Pino Insegno su Rai 1. E le tre si confermano anche nella puntata di lunedì 16 settembre: ancora campionesse!

Una puntata, va detto, tormentata: iniziata "nel bel mezzo", ossia dopo due giochi non trasmessi su Rai 1, questo perché la rete ha dato spazio all'inaugurazione dell'anno scolastico, dove era presente Sergio Mattarella. Copiose le proteste del pubblico su X, laddove i fan commentano in presa diretta quanto accade in studio. E, per inciso, è stata molto criticata anche la scelta di proporre subito, integralmente, la puntata su RaiPlay.

Tant'è, le tre - Anna Laura, Antonella e Rosa, da Reggio Emilia - hanno la meglio sugli sfidanti di turno, i Comodini, che vengono rimontati dopo un'ottima partenza.

All'Ultima catena, il gioco che assegna il montepremi, le Volta Pagina arrivano, taglio dopo taglio, con un piatto da 33mila euro. Le parole erano: apertura, quella misteriosa iniziava per "an" e terminava per "o". Le tre, molto confuse, scelgono di acquistare il terzo elemento, che era "di mare". Giocano insomma per 16.625 euro e come risposta propongono "angolo". Sbagliata, anzi sbagliatissima: la soluzione corretta era "antipasto", così come era semplicissimo intuire.

Inutile dire che per lo sfondone le tre sono state massacrate dagli utenti su X. "Ma come si fa a non sapere che l'antipasto è l'apertura?", scriveva un utente. "Angolo??? E poi le definiscono bravissime", sospirava Liliana. "Che scarse", la sentenza di Salvatore. Ma l'epitaffio è di Francesco: "Si atteggiano tanto e poi sbagliano 'sta cazz***". Volgare, ma oggettivamente ha colpito nel segno...