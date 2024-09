Generale Vannacci, gelo in diretta con Parenzo: "Querelo per molto meno"

Claudio Brigliadori 19 settembre 2024 a

a

a

«Ma chi è il dottor Parenzo? Ma che bellezza, ce l’ha ancora la mia maglietta?». Sembra La Zanzara, ma è L’aria che tira, su La7. Sarà perché a condurre è David Parenzo, o forse perché l’ospite, raggiunto a Bruxelles per una intervista “peripatetica”, in movimento, è il generale Roberto Vannacci.

Incalzato dall’eurodeputato della Lega, per la prima volta Parenzo sembra davvero un po’ in imbarazzo: «No, è rottamata». «Lei ce l'ha ancora la mia maglietta della Decima? L’hanno vista sulle spiagge di Anzio, ho una foto di lei con la maglietta che le ho regalato». «No, non porto magliette nere con il simbolo della Decima. Querelo per molto meno....». E giù risate.

"Non prova imbarazzo per Salvini?": Giannini provoca e Vannacci lo spiana: la risposta del generale | Video

Poi si entra nel vivo dell’agenda politica: è la mattina della nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo e Vannacci si mostra al riguardo piuttosto scettico: «L’Italia è un Paese fondatore dell’Unione Europea, quindi deve far pesare questa sua posizione piuttosto che dare voti per ottenere il commissarietto di turno. Sosterrò Fitto - assicura il militare, che fa parte del gruppo dei Patrioti per l'Europa - ma non migliora la nostra idea della Commissione Ue di Von der Leyen».

"Come è stato avvistato sulle spiagge di Anzio": il generale Vannacci affonda David Parenzo | Video