Reazione a catena, "in un secondo": le Volta Pagina scatenano tutti

20 settembre 2024 a

Le Volta Pagina, campionesse in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, hanno vinto per la 14esima volta nella puntata andata in onda questa sera, venerdì 20 settembre. A sfidare le tre amiche di Reggio Emilia, appassionate lettrici, sono state le Stefanie, cioè Stefania B., Stefania C. e Stefania R., da Trento: tre giovani amiche di vecchia data unite dallo stesso nome e dal fatto che cantano e ballano il flamenco.

Le sfidanti, però, hanno avuto la peggio all'Intesa vincente. Dunque sono state le Volta Pagina a giungere ancora una volta all'Ultima Catena, la fase finale del game-show. Il montepremi questa volta era di 142mila euro. Un tesoretto che, dopo tre dimezzamenti, è sceso a 17.750 euro, che è poi la cifra con cui le campionesse sono arrivate all’Ultima parola. Il primo termine a loro disposizione era PRIMO, il seguente iniziava con MA e finiva per E, il terzo elemento, che le campionesse hanno deciso di comprare, era FORZA. Anna Laura, Antonella e Rosa, quindi, per 8.875 euro hanno puntato tutto sulla parola MAGGIORE. Che si è rivelata essere la risposta corretta.

Tanta l'ammirazione per le campionesse sui social. "Le volta pagina hanno indovinato l'ultima parola in un secondo", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Le potete criticare quanto volete ma sono brave". E ancora: "Hanno vinto anche questa sera, sono troppo brave".