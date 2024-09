Domenica In, il quizzone telefonico scatena l'inferno: "Orrendo, ma non vi vergognate?"

22 settembre 2024 a

È domenica. E ovviamente arriva Domenica In, l'inossidabile trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1. La mitica zia Mara ha giurato che questa sarà l'ultima edizione che la vedrà al comando: lo aveva detto più volte in passato, ma in quest'occasione è stata netta come non mai, insomma appare improbabile che ci siano margini per un ripensamento.

Tant'è, eccola ancora mattatrice in studio, oggi domenica 22 settembre, seconda puntata di questa stagione di Domenica In. E il format, quest'anno, propone diverse novità. Tra queste, ecco "Mara 500+": si tratta di un gioco telefonico che richiama la televisione del passato, un quiz a premi che si basa su filmati e immagini di repertorio relative alle oltre 500 puntate di Domenica In che Mara Venier ha condotto nel corso della sua carriera. Il quiz, inoltre, riguarda anche le altre edizioni dell'eterno contenitore domenicale, la cui prima edizione risale al 1976.

Peccato però che "Mara 500+" non sembra intercettare il gradimento del pubblico, almeno di parte di quello che si raccoglie sul social X per commentare in presa reale quanto avviene nello studio di Domenica In. Già, è un diluvio di critiche contro il quizzone telefonico. "Ma non si vergognano a Domenica In? Il gioco al telefono come 30 anni fa?", tuonava Miry. "Sparito il gioco del tabellone, ora si fa quello con le domande sulla puntata del giorno", sospirava Simone. "Gioco telefonico orrendo... e sono gentile", aggiungeva tranchant un utente. "Palese ste fake telefonate e fake game", sentenziava Michele. "Una Domenica In imbarazzante e vecchia, meglio un film in replica", concludeva Bacco. Pareri, probabilmente, un pizzico ingenerosi...