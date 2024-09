Paolo Crepet smonta David Parenzo: "Roba da giornali di gossip"

23 settembre 2024 a

"La vita privata credo che riguardi i giornali di gossip". È bastata una semplice frase a Paolo Crepet per smontare le ricostruzioni che un programma come L'Aria che tira, il talk politico di La7 condotto da David Parenzo, continua, giorno dopo giorno, a riproporre incessantemente sulla vicenda Boccia-Sangiuliano. Lo psichiatra, ospite del programma che per l'ennesima volta continuava ad indugiare su un caso che pare sostanzilamente chiuso, ha spiegato al conduttore che non è solito interessarsi di fatti che riguardano "la vita privata, a meno che non ci sia interesse pubblico". Un esempio? "Se un politico mette il figlio a capo di un ministero", ha spiegato Crepet. Insomma, situazioni ben diverse rispetto a quella che riguarda l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e Maria Rosaria Boccia, la 41enne di Pompei.

Sulla denuncia di Sangiuliano contro la Boccia, Crepet ha sottolineato: "Se l'ex ministro ha ritenuto di procedere evidentemente ci sono motivi, ma sto dicendo dal punto di vista culturale...". Insomma, "abbiamo un paese che ha talmente tali e tanti problemi segnalati anche dalla cronaca" e "un malessere generale" che "se uno poi si butta sul gossip lo capisco". E ancora, "credo che la politica abbia tante cose di cui parlare" ha commentato Crepet.