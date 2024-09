Reazione a Catena, "hanno tagliato Pino Insegno": il mistero, pochi secondi scatenano il caos

25 settembre 2024 a

Altro giro, altra puntata di Reazione a Catena, il quiz condotto da Pino Insegno ogni sera su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami, il longevo format campione di ascolti che, sera dopo sera, si conferma con numeri da record.

La puntata in questione è quella di mercoledì 25 settembre, dove le campionesse in carica, ovviamente, sono Le Volta Pagina, terzetto straordinario e che ha instaurato una vera e propria dittatura nel programma: già, nessuno riesce a sconfiggerle. Le tre donne, da Reggio Emilia anche se originarie della Puglia, sono Anna Laura, Antonella e Rosa, il loro nome è dovuto alla comune passione per la lettura.

Le Volta pagina sono campionesse ormai da 17 puntate: con la vincita incassata in quella della vigilia sono arrivate alla bellezza di 250mila euro complessivi come montepremi incassato. Infatti le tre hanno indovinato per ben 10 volte la parola finale, quella dell'Ultima catena. In questo mercoledì, a sfidarle, ecco I polenta e taralli, composti da Jessica, Potito e Antonio, terzetto che così come suggerisce il nome unisce Nord e Sud Italia.

Ma la puntata, almeno su X, laddove il popolo di Reazione a Catena commenta in presa reale quanto accade in studio, è segnata da un piccolo mistero che riguarda proprio il conduttore. Infatti, a molti è sembrato che sia stato tagliata parte di un intervento di Insegno, il tutto poco dopo metà puntata. Già, come se ci fosse stato un piccolo e misterioso taglio. Circostanza messa in evidenza da diversi utenti. "Che taglio hanno fatto? Evidentemente Pino si è prolungato con qualche battuta", sottolineava Roberto, e così come lui diversi altri. Un piccolo mistero che, probabilmente, non avrà mai una soluzione.