PiazzaPulita, Formigli: "Il campo largo? È un'illusione", sfogo pesante

Corrado Formigli apre Piazza Pulita facendo il punto su quanto accaduto oggi. Come è noto il campo largo è finito: morto e sepolto sotto ai colpi del voto sulla Rai. Il Pd ha infatti deciso di non seguire M5s e Avs. I dem sono rimasti fuori dalla corsa ai consiglieri in Cda, mentre il partito di Bonelli e Fratoianni e quello di Giuseppi hanno trovato un accordo. Una palese rottura che di fatto certifica la spaccatura nel campo largo e forse la fine di questo esperimento politico che, diciamocela tutta, non è mai decollato.

E così Corrado Formigli a PiazzaPulita non usa giri di parole e spiega bene come stanno le cose. Prima un po' di veleno sulla maggioranza, ma anche su chi oggi ha votato: "Gridavan tutti: fuori i partiti dalla Rai! Poi, una volta eletti, occupavano tutto”. Al voto per le nomine il governo non rinnega la legge contestata in passato".

Poi però affonda il colpo sul Pd e su tutto il centrosinistra: "L’opposizione si spacca e il campo largo è sempre più un’illusione". Insomma, anche il conduttore di PiazzaPulita certifica la rottura del debole filo che unisce le anime della sinistra. Pronte a dividersi quando si tratta di trovare un'intesa su un nome o su una carica di peso come nel caso dei componenti del Cda del servizio pubblico.

