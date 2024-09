Piero Fassino, il diktat a Schlein e Conte: "Paletti da non superare"

27 settembre 2024 a

a

a

Piero Fassino torna a parlare. Dopo il caso Duty Free, l'ex segretario del Pd ricomincia a occuparsi di politica e di ciò che accade nei palazzi romani. Sono ore caldissime per il centrosinistra. Il campo largo, inutile prenderci in giro è morto e sepolto. La spaccatura sui posti in consiglio di amministrazione Rai è stata piuttosto palese e citando Bonelli (viva la sincerità) "il campo largo non è mai esistito".

E Fassino nel suo intervento a L'Aria Che Tira, il talk show condotto da David Parenzo, getta benzina sul fuoco dell'incendio politico che in poco meno di 24 ore ha divorato il campo largo: "Nel M5S e nei Verdi - Sinistra è prevalsa un'altra valutazione sulle emittenti televisive e questo ci ha divisi. Io non penso che adesso bisogna continuare a discutere di questo. Non si possono produrre delle distinzioni che alla fine avvantaggiano gli avversari".

Fassino e il furto del profumo? "Video molto equivoco". Rumors clamorosi: come sta per finire

Poi, sempre Fassino ha aggiunto: "Tra Conte e Schlein c'è una rottura? Se vogliamo costruire una coalizione ci sono paletti da non superare". Il monito è piuttosto chiaro ed è indirizzato ai Cinque Stelle, ma anche alla Schlein che di fatto ha cercato di giocarsi una partita politica perdendola su tutta la linea. Fassino vuol tornare sulla scena. Ma forse rischia di combinare altri guai.



Clicca qui per guardare l'intervento di Piero Fassino a L'aria che tira