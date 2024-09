4 di Sera, "sono rimasta gelata": parla la donna violentata a Roma, Del Debbio sotto choc

28 settembre 2024 a

"A un certo punto mi sento afferrare il braccio da una persona da me ignota, lì per lì sono rimasta gelata perché ho detto 'cosa sta succedendo?'": la donna violentata in un sottopassaggio a Porta Pia a Roma nei giorni scorsi ha raccontato il suo dramma durante un collegamento telefonico con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4. "Mi sento strattonare in questo sottopassaggio, incredula perché mi pareva tutta strana questa cosa - ha continuato la donna -. Questa persona mi ha trascinato, era tutto buio, l'unica illuminazione era la torcia del cellulare di questa persona, questo straniero...".

La signora ha poi chiesto la chiusura di questi sottopassi tenuti in condizioni pessime e pericolose per tutti: "Bisogna chiudere questi pseduo-sottopassaggi che non hanno né arte né parte, sono veramente pericolosi, capisco tutto però sono veramente inutili. E poi bisogna cercare di sensibilizzare le persone, se vedono qualcuno che ha bisogno di aiuto dovrebbero almeno fare una telefonata, che può salvare una vita. Io ho dovuto aspettare 20 minuti ma alla fine è arrivata una signora, veramente un angelo, voglio ringraziarla di nuovo per ciò che ha fatto per me". Visibilmente scosso il conduttore, che alla fine ha detto: "La ringrazio di cuore per lo sforzo che ha fatto perché so che non è facile".

