Affari Tuoi, Stefano De Martino gela Pasquale dopo il pacco 16: "Vediamo se questo schiaffo..."

Affari Tuoi sta registrando ottimi ascolti e i concorrenti delle varie regioni, puntata dopo puntata, continuano a regalare al pubblico momenti di grande allegria e divertimento. Stefano De Martino, al timone di questa nuova scoppiettante edizione sta dimostrando di avere un'ottima padronanza televisiva facendo spesso acute battute.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di domenica 29 settembre è stato il signor Pasquale, pacchista della Basilicata che ha giocato insieme alla moglie. Nel corso della puntata l'uomo ha raccontato come si sono conosciuti: "Non avevo il coraggio di mostrarmi a lei, ma una sera, durante una festa padronale, degli amici caini mi hanno "tirato un pacco", ovvero mi presentarono una ragazza che non mi piaceva", ha spiegato Pasquale.

"Dopo cinque minuti quest'ultima mi fa capire di non avere il ragazzo, ma io le dico di voler stare solo. Dopo un po' mi chiede perché non la baciassi e io, dopo aver preso tempo, ho aspettato che lei (la moglie, ndr) arrivasse in piazza. Mi sono avvicinato, le ho dato un bacio chiedendole di liberarmi da quella ragazza che non mi piaceva. Poi ho aggiunto: lo schiaffo me lo dai dopo, ma non me l'ha mai dato", ha continuato il simpatico concorrente. Assist perfetto per il conduttore campano che dopo aver visto Pasquale che nonostante avesse ancora i 75.000 euro in gioco, non se l'è sentita di proseguire accettando così la cifra di 45.000 mila euro ha detto: "Allora vediamo se questo schiaffo tua moglie deve dartelo!". I due concorrenti sono scoppiati a ridere e il conduttore ha, poi, aggiunto: "Con questo assegno si va in Portogallo!".