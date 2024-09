Renato Mannheimer smonta Schlein e campo largo: "Perché non possono governare"

30 settembre 2024 a

Renato Mannheimer ha frenato gli entusiasmi del campo largo. Il sondaggista, ospite di David Parenzo a L'aria che tira, ha spiegato ai telespettatori quale sia lo stato di salute del centrosinistra. Secondo l'analista, sarà molto difficile per Elly Schlein e compagni riuscire a spodestare il centrodestra e Giorgia Meloni da Palazzo Chigi. Almeno, queste sono le sue considerazioni alla luce dei dati sui consensi dei partiti di sinistra.

"Lo stato di salute da un punto di vista dei consensi elettorali in questo momento non sono mutati - ha sottolineato Mannheimer -. Nel senso che sia il Movimento Cinque Stelle sia il Partito democratico mantengono i loro voti mentre Matteo Renzi e Carlo Calenda vanno piuttosto male. Da un punto di vista delle prospettive è chiaro che hanno dei problemi perché una coalizione del genere magari si mettono tutti insieme, ma non possono governare. Loro non parlano dei contenuti. E anche sui contenuti, come è stato detto, si dividono. È una cosa - ha poi aggiunto - assolutamente raffazzonata".

Ma secondo Mannheimer, il campo largo è destinato a perdere sempre più consensi tra gli elettori di centrosinistra. "Però, in tutto questo, per ora non ha avuto effetti sui consensi elettorali - ha evidenziato il sondaggista -. Lo avrà probabilmente a un certo punto, spingendo la gente di sinistra verso l'astensione. Come teme giustamente Elly Schlein".