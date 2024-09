Reazione a Catena, agghiacciante teoria del complotto su "Le volta buona": "Auricolari spenti e... visto?"

30 settembre 2024 a

Eccoci ancora qui, pronti ad indugiare su quanto accade nello studio di Reazione a Catena, il game-show campione di ascolti condotto da Pino Insegno su Rai 1. E ogni sera è una sentenza, ovviamente in termini di share.

Ma a Reazione a Catena, ormai da ventitré puntate, c'è un'altra sentenza: quella de Le volta buona, il terzetto di campionesse che ormai flirtano con l'imbattibilità. Già, un filotto di vittorie impressionanti, quello di Anna Laura, Antonella e Rosa, che si confermano, appunto, campionesse da ventitré emissioni. Tra le migliori concorrenti di sempre, le tre da Reggio Calabria, che ad oggi hanno incassato la bellezza di 280mila euro, la cifra vinta complessivamente all'Ultima catena, il gioco finale.

La puntata in questione è quella di oggi, lunedì 30 settembre, dove a sfidare Le volta buona arriva un altro terzetto tutto al femminile, Le tre di picche dal Lago d'Iseo, dalla Lombardia. Il terzetto è composto da Letizia, Giulia e Stefania. Il loro nome? Spiegano essere dovuto al fatto che tutte e tre amano rispondere in modo svelto e pungente, proprio come una picca è in grado di pungere.

Ma - e chi segue Reazione a Catena lo sa benissimo - spesso e volentieri i campioni finiscono nel mirino del popolo che commenta le puntate in presa diretta su X. E più si confermano campioni, più finiscono nel mirino, tra accuse (folli) di favoritismi da parte degli autori e teorie del complotto più o meno sbilenche.

Ecco, il punto è che dopo ventitré puntate il popolo dei rosiconi è più scatenato che mai contro Le volta buona. Così le accuse piovono sui social ben prima del gioco finale. Infatti, già nelle fasi iniziali della puntata, eravamo al gioco musicale, ecco che Le volta buona non riescono a rispondere a una domanda apparentemente semplice. Capita, no? No, non capita secondo un utente. O meglio, capita solo in casi estremi: "Non sanno niente se spengono gli auricolari, visto?", scriveva adombrando la possibilità che qualcuno suggerisca alle tre le risposte dalla regia. Lunare. Semplicemente lunare.