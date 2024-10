Lucio Caracciolo, la (nera) previsione su Israele e Iran: "Mi è chiaro cosa accadrà"

01 ottobre 2024 a

Lucio Caracciolo non usa giri di parole: "L'attacco di questa sera dell'Iran su Israele non è paragonabile a quello telefonato di qualche mese fa", afferma intervenendo a Otto e Mezzo. Secondo il direttore di Limes "Israele ha abbattuto molti dei missili balistici ma non tutti. In questo caso sono stati usati missili balistici e qualcuno ha colpito il suolo di Israele, questo dimostra che la sfera protettiva dello Stato ebraico potrebbe essere vulnerabile, almeno in parte".

Poi lo stesso Caracciolo aggiunge: "Secondo me ci sarà una risposta di Israele e dunque la situazione è fuori controllo. Da questo momento può accadere qualunque cosa. A mio avviso Netanyahu non ha una strategia. Potrebbe sfruttare il momento dei sondaggi in crescita per sferrare un attacco proprio sull'Iran", ha aggiunto.

Insomma, secondo il direttore di Limes, una guerra aperta tra Israele e Iran a questo punto appare inevitabile. Intanto, proprio in questa direzione, arrivano le parole che arrivano dalla diplomazia statunitense: "L'attacco iraniano a Israele appare essere stato "sconfitto e reso inefficace", grazie alla professionalità dell'Idf e al supporto americano, e non ha causato vittime né danni agli asset del Paese, secondo i primi accertamenti: lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan in un briefing con i reporter alla Casa Bianca. La situazione è in continua evoluzione.