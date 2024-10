Mauro Corona, la battuta fa calare il gelo: "Può darsi che sia impotente"

02 ottobre 2024 a

Come ogni martedì, ecco che va in onda È sempre cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Una puntata, quella di martedì 1 ottobre, dove a dominare è stato il caso-Medio Oriente, l'attacco dell'Iran ad Israele, la pioggia di missili in rappresaglia al blitz in cui è stato ucciso Hassan Nasrallah e alle operazioni con cui è stata decimata Hezbollah.

Ma come sempre la copertina del programma è affidata a Mauro Corona, lo scrittore e alpinista senza troppi peli sulla lingua, presenza fissa da anni in tutti i programmi condotti da Bianca Berlinguer. E così ecco che la conduttrice chiede a Corona un commento sugli ultimi eventi, sull'attacco dell'Iran a Israele. "Esprimendo giudizi su queste cose gravissime, che non mi competono, si rischia sempre di diventare ridicolo o di capitare su Blob o Striscia la Notizia, come è capitato stasera. Eravamo entrambi nel tg satirico", risponde lo scrittore. "E perché? Che abbiamo fatto?", rilancia la Berlinguer. "Cantavamo insieme le canzoni di Mal! Eravamo più stonati di lui! La seconda volta invece abbiamo fatto gli auguri a Farinetti e io suonavo l’armonica a bocca, mentre lei cantava tanti auguri a te", è la risposta di Corona.

Dunque si parla della foto che ritraeva Giorgia Meloni ed Elon Musk al tavolo insieme a New York. "Lei che è un esperto di queste situazioni, di come si guardano negli occhi un uomo e una donna, che dice? Glielo sto chiedendo, è esperto o non lo è?", chiede sorniona la conduttrice. Lo scrittore, dopo una risata, rilancia e punzecchia: "Anche lei è esperta". E la Berlinguer: "Non lo sono per niente". "L’esperienza non è una capacità intellettiva, è la somma colossale di errori. Quindi uno esperto non è intelligente, è solo vissuto", aggiunge lo scrittore. "Magari ha una certa sensibilità al riguardo... Secondo me è così", risponde una Berlinguer poco convinta.

Ma il "meglio" arriva dopo la pubblicità, quando Berlinguer chiama nuovamente in causa Corona affermando: "Tutto a posto lì? La vedo in gran forma stasera!". E lui un poco ringalluzzito: "Il vedere non giustifica l’essere!". "Vabbè, non importa. So che l’essere è tormentato ma il vedere va bene, accontentiamoci di questo", ribatte Berlinguer. A questo punto lo scrittore piazza il suo personalissimo carico da novanta: "Bianchina, lei può vedere un bell’uomo atletico, ma può darsi che sia impotente. Non nel mio caso ovviamente", conclude Mauro Corona, generando un filo di imbarazzo collettivo.