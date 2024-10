Generale Vannacci inchioda Francesca Pascale: "I gusti sessuali dei soldati? In 37 anni..."

Claudio Brigliadori 02 ottobre 2024 a

Parte subito con il botto Massimo Giletti, che a Lo stato delle cose, il suo nuovo programma in onda su Rai 3 dopo il lunghissimo “congelamento” a La7, schiera due pesi massimi della polemica come il generale Roberto Vannacci e Francesca Pascale. Gli ospiti, ideologicamente, sono agli antipodi e l’ex compagna di Silvio Berlusconi punzecchia non a caso l’europarlamentare della Lega: «È vero che nell’esercito italiano gli omosessuali hanno una carriera un po’ inferiore rispetto a chi non si dichiara?».

L’autore di Il mondo al contrario fa una smorfia e la Pascale lo rimbrotta: «Generale non faccia questi sorrisini, perché spesso questi sorrisini generano dei traumi, soprattutto quando ci si rivolge alla comunità omosessuale, lei sta facendo politica, non cabaret, per favore questi sorrisini se li tiene a casa sua o anche al bar con i suoi amici». Giletti prova a sminare il campo: «Vabbè adesso non è che possiamo interpretare...», ma la diatriba ormai è lanciatissima. «L’esercito italiano si rispecchia nelle sue idee - prosegue Francesca -? Questo mi preoccupa più che la sua posizione politica o il fatto che lei subentrerà a Salvini, perché questo succederà. Quasi mi dispiace perdere Salvini per Vannacci...».

«Io sorrido quanto mi pare», replica Vannacci. Segue botta e risposta piccantello: «Non di fronte alle tragedie», «Non mi interrompa, faccia la persona educata. Riguardo alla domanda che ha fatto sull’esercito, lo deve chiedere a chi in questo momento sta materialmente nelle fila dell’esercito. Io le posso assicurare che non c’è nessun dossieraggio sulle abitudini sessuali dei soldati. In 37 anni non ho mai saputo, non mi sono mai interessato dei gusti sessuali degli uomini e delle donne che avevo alle mie dipendenze».