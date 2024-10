Tg1, la "lotta ai cattivi" al G7? Il risultato è clamoroso (e la sorpresa è enorme)

Klaus Davi 06 ottobre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Riunione Ministri dell'Interno del G7)

Un concentrato di Ministri dell’Interno riuniti a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, nel cuore dell’Irpinia... che noia! Invece no, a sorpresa lo speciale del Tg1 condotto da Oliviero Bergamini e Giuseppe La Venia ha avuto il pregio di alternare le fasi di avvio del vertice, col nostro ministro Piantedosi ad accogliere i colleghi provenienti dagli altri Stati del Gruppo dei Sette, a interessanti spunti consistenti soprattutto negli interventi dell’ex ministro Marco Minniti che di questo summit fu padrone di casa nel 2017 a Ischia.

Incastonato nella programmazione di Rai 1, all’interno di Unomattina, l’evento giovedì è stato visto da 724.000 persone col 15.6% di share, non lontano da popolari contenitori come È sempre mezzogiorno o Storie italiane. Sembrava di poco appeal per il pubblico della Prima Rete invece le immagini degli arrivi dei vari ministri stranieri o l’intervista a Piantedosi di La Venia hanno spinto lo share verso il 17%. Tanta la carne al fuoco: cybersicurezza, lotta al terrorismo, alla droga e all’immigrazione incontrollata sono temi che in questo momento storico toccano le menti dei cittadini. E la chiusura di Minniti non fa una piega: «Di fronte a tutte queste minacce, c’è bisogno di cooperazione internazionale. Nessun Paese può illudersi di farcela da solo».