Reazione a Catena, scatta il boicottaggio dei telespettatori: furia contro Le Volta Buona

Altro giro e altra puntata di Reazione a Catena, si parla di quella trasmessa sabato 5 ottobre 2024 rigorosamente su Rai 1. In conduzione sempre Pino Insegno e le campionesse in carica sempe le "Volta Pagina" (Anna Laura, Antonella e Rosa), un terzetto che sta instaurando una sorta di dittatura nel programma. Le tre hanno affrontato una nuova sfida contro i "Vocali Aperte" (Bruno, Daniela e Josella). I nuovi concorrenti, pur arrivando da Parma, hanno origini palermitane, come ha spiegato da Insegno: "Ed ecco perché Le Vocali Aperte". A seguire, Daniela ha aggiunto scherzosamente: "Il motivo lo scoprirete man mano che parliamo".

La puntata ha seguito il format classico del game-show, aprendo con le fasi preliminari come "Caccia alla parola" e "Catena musicale", con brani celebri come Almeno tu nell’universo di Mia Martini e Valentine dei Maneskin. La tensione è poi salita con le prove più difficili, iniziando dalla catena "Una tira l’altra". Le campionesse hanno concesso la zip da 15mila euro agli avversari, che però l’hanno sbagliata. Nonostante l’errore, i "Vocali Aperte" sono riusciti a recuperare con la zip da 20mila, grazie all’interesse di Josella per il calcio, che si è rivelato cruciale. Tuttavia, quando è arrivato il momento della temuta "Zot", hanno perso 5 secondi preziosi, penalizzandoli durante l’"Intesa vincente", dove sono riusciti a indovinare solo 7 parole.

A questo punto, è stato il turno delle "Volta Pagina", che, ormai celebri anche per le urla di Antonella e Anna Laura, hanno dimostrato ancora una volta la loro abilità nell'"Intesa vincente", indovinando ben 10 parole e confermandosi campionesse. La dittatura insomma continua. Sono quindi arrivate all'"Ultima Catena" con un montepremi iniziale di 122mila euro. Tuttavia, il montepremi è stato progressivamente dimezzato fino all’acquisto del Terzo elemento. Arrivate all'ultima sfida, dove bisognava trovare la parola che legasse "Ruolo" e "Sedia", le tre concorrenti si sono affidate a "Regista" come risposta finale. La scelta si è rivelata corretta, permettendo loro di portare a casa altri 15.250 euro.

Nonostante il successo delle campionesse, sui social - e su X in particolare - come sempre non sono mancate critiche e polemiche. Molti telespettatori si sono espressi con frustrazione, chiedendo un cambio di passo nel gioco. O meglio: nuove campionesse, perché a molti Le Volta Pagina proprio non piacciono. "Ero fuori e non ho seguito la puntata di oggi ma vedo che non ce le siamo levate di torno neanche stavolta", ha commentato qualcuno. Altri hanno proposto modifiche al regolamento: "Possiamo inserire una regola che preveda che dopo i 200mila di vincita non possano più giocare?! Perché anche basta eh". Alcuni hanno anche insinuato che la soluzione finale fosse troppo semplice: "Se è regista è proprio regalata". Infine, chi prometteva estremi rimedi: "Basta, non guarderò più Reazione a Catena". Ci crediamo?