Che tempo che fa, la clamorosa ammissione di Amadeus sugli ascolti : "Non sono sorpreso"

Nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Amadeus si sente quasi a casa. Dal suo vecchio amico si sente di potersi confidare e di potere ammettere che qualcosa non è andato per il verso giusto. Da quando è approdato sul Nove gli ascolti non gli hanno sorriso. E la difficile concorrenza con Stefano De Martino ad Affari Tuoi ha ridimensionato di molto quello che fino a qualche mese fa era il suo ruolo di Re Mida della televisione.

"La mia in realtà è una consapevolezza - ha spiegato Amadeus a Fabio Fazio -. Noi facciamo televisione e gli ascolti sono importanti. Non è che ci cambiano. Quando ho iniziato sapeva che sarebbe andata così. Sono in onda da 14 giorni. Ho un contratto di 4 anni ed è giusto dare il tempo a una trasmissione di rodare, di mettersi a posto, di convincere, di far sapere alle persone che sono qua. Non sono sorpreso. Avevo detto in conferenza stampa: 'Spero di ripartire dal 3'. Ed è - ha poi aggiunto - la verità".

Poi una piccola stoccata a chi ha osato rivolgergli qualche critica. "La cosa che dispiace di più di questa cosa è che poi la gente che mi sta attaccando violentemente... soprattutto alcuni giornali. Sono abituato a questo - ha sottolineato Amadeus -, ma non capiscono che queste scelte sono personali. Io ho 62 anni e credo di aver fatto delle cose belle e poi arrivi a un punto in cui hai voglia di sperimentare. Io sono un irrequieto e - ha poi concluso - chi mi conosce lo sa".