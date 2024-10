Che tempo che fa, l'esordio di Fazio? Ascolti, cos'è cambiato rispetto a un anno fa

07 ottobre 2024 a

a

a

Il debutto della seconda edizione di Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove ha ottenuto dei buoni risultati in termini di ascolti ma in calo rispetto all'esordio dell'anno scorso. La puntata del talk andata in onda ieri sera, domenica 6 ottobre, è stata vista da 1.790.000 spettatori, con il 9.3% di share; mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha radunato davanti alla tv 998.000 persone con l’8% di share. Il profilo social del programma ha sottolineato che c'è stato anche un picco di 2,2 milioni e del 12%. Numeri comunque altissimi, soprattutto se si fa il paragone con un altro ex Rai, Amadeus, il cui Chissà chi è - sempre sul Nove - sembra proprio non riuscire a decollare.

L'anno scorso, la prima puntata di Che tempo che fa aveva ottenuto dei numeri leggermente più alti. "Il talk show creato e condotto da Fabio Fazio con 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share è il programma più visto di sempre sul Nove (3° canale nazionale durante la messa in onda)", si leggeva nella comunicazione di Warner Bros-Discovery. Lo show si era posizionato come "2° programma più visto della serata" e aveva "quintuplicato la media del canale in prima serata (2%)". Il calo rispetto a un anno fa, insomma, è di circa un punto.

C'è da precisare, però, che nel 2023 - per il debutto del programma sul Nove - il risultato era stato raggiunto anche con il simulcast, la messa in onda speciale su tutte le reti del gruppo. Si parlò, infatti, di 2.600.000 spettatori (su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV) pari al 13% di share, con un picco d’ascolto di 2.900.000 spettatori, che ne aveva fatto il programma più visto di sempre sui canali Warner Bros Discovery.