Domenica In, la rivelazione di Ezio Greggio a Mara Venier: "Volevo mollare tutto"

Mara Venier ha accolto nel suo salotto televisivo di Domenica In Ezio Greggio. L'ex conduttore di Striscia la notizia è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più conosciuto d'Italia. Ma non è sempre stato così. Anche lui ha dovuto fare tanta gavetta per arrivare ai vertici. E in occasione di un suo spettacolo in Sicilia per poco non ha rinunciato al suo sogno. "Quella volta nemmeno una risata - ha spiegato alla conduttrice -, volevo mollare tutto". Ma che cosa è successo?

"Vado a Marzamemi, ero sconosciutissimo, salgo sul palco e il pubblico, parliamo del 1970/71, quindi un po' di anni fa… erano tutti vestiti di nero, con la coppola, arrivavano con la sedia da casa, cioè la piazza era vuota e si portavano la sedia, mettevano la sedia e si sedavano - ha raccontato Ezio Greggio -. Faccio lo spettacolo nel silenzio più assoluto, non c’è stata una risata, un applauso, l’unico applauso è quando dico ‘ho finito, grazie a tutti’, hanno fatto un applauso".

Per fortuna c'è stato qualcuno che lo ha fatto ragionare. "Allora io esco e vado dall’impresario e gli dico ‘lascia stare, Salvatore, lascia stare, finiamola lì…’ e mi dice ‘che dici? Sei andato benissimo - ha raccontato Greggio -, la settimana scorsa è venuto un comico siciliano, ci hanno tirato le sedie, di tutto, qui il pubblico, ride dentro’…".