È sempre cartabianca, Berlinguer a Corona: "Pure con quelle sue estrosità"

09 ottobre 2024 a

a

a

"Io stasera la vedo estremamente dolce": Mauro Corona lo ha detto a Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca su Rete 4. E la giornalista allora gli ha chiesto: "Perché di solito mi vede più aggressiva?". Il saggista, ospite fisso della trasmissione Mediaset, ha chiarito: "No, più aggressiva no". La giornalista, dunque, ha aspettato qualche secondo e poi ironicamente ha detto: "Io con lei sono sempre dolce, accogliente... Pure con quelle sue estrosità".

La conduttrice, poi, ha cambiato argomento, introducendo il primo tema della puntata e ricordando ai telespettatori che, dalla prossima settimana, il programma andrà in onda anche la domenica. "Dalla prossima settimana andremo in onda anche la domenica, lei è pronto?", ha chiesto a Corona. Che ha risposto: "Io sono pronto, ma a che ora della domenica?". "Sempre quella: 21.25. Noi volevamo fare una piccola sorpresa ai nostri telespettatori. La deve sapere. Domani la chiamo e le spiego come volevamo organizzarla", ha replicato la Berlinguer. E l'alpinista ha insistito sulla linea della dolcezza: "Va bene signora Bianchina, che dolce stasera che è, mai vista così". Parole che hanno scatenato l'applauso spontaneo del pubblico presente in studio. Un bel momento, insomma, tra la conduttrice e l'opinionista, che si sono mostrati in grande sintonia.