Che tempo che fa, Fazio tra Paola e Chiara? "Vai", liquidato da Big Mama

Simpatico siparietto a Che tempo che fa, nello studio di Fabio Fazio sul Nove. Il conduttore ha ospitato Paola e Chiara e BigMama, che insieme si sono esibite sulle note del loro nuovo brano, "Il linguaggio del corpo". All'inizio, però, il giornalista ha provato a esibirsi da solo insieme a Paola e Chiara. Mentre le due artiste cantavano, lui si limitava a tenere il ritmo con le dita. Con l'altra mano reggeva il microfono. A un certo punto è arrivata sul palco BigMama che ha detto a Fazio di andare via e farle posto. Scusandosi con fare timoroso, allora, il conduttore è andato via. Una gag, ovviamente, che ha fatto scoppiare tutti a ridere. "Questo momento di diritto nella storia", si legge a corredo del video pubblicato dall'account ufficiale del programma su X.

Altro momento che ha divertito il pubblico, nella puntata di Che tempo che fa andata in onda ieri, è stato quando BigMama ha preparato la pasta patate e provola per tutti. "Ma l'hai fatta tu davvero?", le ha chiesto Fazio. "Te lo giuro sulla mia mamma", ha risposto la cantante. "Ma brava, applausi", ha detto il conduttore, esortando il pubblico ad applaudire. Il primo ad avvicinarsi alla gustosa pietanza è stato Francesco Paolantoni, ospite del tavolo di Che tempo che fa, che ha poi preparato i piatti per tutti.