Fornero insulta e Storace la manda ko: "Ma lei chi è? Ha preso solo un voto"

16 ottobre 2024 a

a

a

Si scalda il clima a DiMartedì. A scatenare la reazione di Francesco Storace ci pensa Elsa Fornero. L'ex ministro, nella puntata del 15 ottobre su La7, torna sulle pensioni e afferma che "è Giorgetti a tenere i conti, mentre il ministro Salvini spesso parla a vanvera". Parole che non piacciono all'interlocutore: "Perché deve offendere? Ha espresso una proposta... Ma lei chi è per dare questi giudizi?". E così ecco che in soccorso di Fornero arriva il conduttore, Giovanni Floris: "Se anche la professoressa esprime un giudizio nei confronti di Salvini... Lui ne ha dette così tante su di lei".

Ma Storace tira dritto: "Chiedo scusa, Salvini per dire quelle cose ha preso i voti degli italiani, la Fornero ne ha preso solo uno". Il leader della Lega è però una vera e propria ossessione per l'ex ministro che attacca ancora: "Salvini sono dieci anni che dice di cancellare la riforma, o non ha capito nulla delle pensioni - e io comincio a pensarlo -. Oppure ripete le cose come un disco rotto, senza capire che non si possono fare. Credo anche che Giorgetti glielo abbia pur spiegato, ma evidentemente lui non lo ha capito".

#dimartedi Lo scontro tra Elsa Fornero e Storace: "Salvini parla a vanvera", "Perché deve offendere? Lei chi è?". https://t.co/yG7meM2JJk — La7 (@La7tv) October 15, 2024

Che Salvini per Fornero sia un chiodo fisso non è una novità. Anche nella puntata precedente, messa di fronte al fatto che il ministro non la nominasse più, l'economista ha avuto da ridire. Anzi, si è lasciata andare a dei veri e propri insulti: "Questa Lega è brutta, usa un linguaggio squallido. Non ha niente a che fare con quella che pensava a un'autonomia diversa da quella che propongono ora. Di Salvini mi colpisce che nelle sue parole non c'è mai un briciolo di analisi di un problema, ma solo una promessa roboante che non verrà mantenuta".