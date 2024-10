Dario Nardella, rissa con Totaro: "Strano che non abbia parlato di assorbenti"

Roberto Tortora 16 ottobre 2024 a

Non è stata una serata priva di battibecchi a Dimartedì, appuntamento settimanale di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris su La7. Oltre alle scaramucce tra Elsa Fornero e Francesco Storace, è maturato anche lo screzio tra Dario Nardella, europarlamentare ed ex-sindaco di Firenze, e Achille Totaro, ex-senatore in quota Fratelli d’Italia. Si parla di legge finanziaria e quando ci sono i soldi dei cittadini in ballo i toni salgono sempre inevitabilmente.

Totaro attacca: “Prendo atto che a sinistra anche c’è l'onorevole Nardella che strano non abbia parlato ancora degli assorbenti anche stasera, che è il suo cavallo di battaglia”. Nardella replica subito stizzito, punto nel vivo: “No, no se vuoi ne parliamo, io sui cittadini non scherzo, le liste d'attesa e le battute falle ai cittadini che c'hanno le liste d'attesa, vaglielo a dire alle donne e agli anziani”.

Totaro, però, non si fa scalfire e prosegue dritto: “Hai questo cavallo di battaglia, la dici sempre sta cosa, stasera non l'avevi ancora detta, volevo suggerirtela io. Siccome pensavate che ci fosse una manovra lacrime e sangue o forse speravate che ci fosse nei confronti dei cittadini e questo non si sta verificando dai primi dati, qui non possiamo fare un processo alle intenzioni. Parliamo dei primi dati che escono fuori dalla legge finanziaria, il cui governo si sta impegnando a non mettere le mani nelle tasche dei cittadini italiani, come avete fatto voi per anni con i governi che hai appoggiato anche tu con il tuo partito. Avete aumentato la pressione fiscale, siete intervenuti in mille maniere per cercare di creare problemi agli italiani. La pressione fiscale che c'è adesso c'è grazie ai governi in cui c’eravate voi, non al governo Meloni”.

