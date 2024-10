È Sempre Mezzogiorno, boom per Antonella Clerici

Klaus Davi 17 ottobre 2024 a

CHI SALE (“È Sempre Mezzogiorno”)

Analizzare l’Auditel è sempre un esercizio estremo di umiltà. Perché costringe a misurarsi con le sensibilità popolari, gli orientamenti del grande pubblico e le reazioni intime nelle case a ciò che ci capita attorno. Infatti i media planners stanno già lavorando su forme di rilevazione che misurino non solo quanto si guardi la tv in tutte le sue articolazioni, ma anche e soprattutto il livello di attenzione. Lunedì un programma evergreen come È Sempre Mezzogiorno condotto da Antonella Clerici sulla ammiraglia Rai ha battuto la concorrenza.

Senza scomodare la sociologia, ci sta che i contenuti della puntata con i primi menù autunnali abbiano condizionato il panel e che la provenienza regionale di ricette abbiano catalizzato regioni con maxi bacini di utenza come Piemonte e Liguria. Ma – senza scomodare Paolo Crepet – la fuga nella magia dell’arte culinaria si spiega anche con un meccanismo di “auto consolazione” rispetto alle brutte notizie che angosciano la quotidianità. Clerici lunedì si è spinta fino al 17,1% di share medio (un milione e mezzo di telespettatori). E il target “responsabili di acquisto” (segnala OmnicomMediaGroup) è schizzato fino al 20% e ha fatto la differenza. Ovviamente anche i traini contano, così come può incidere ancora l’effetto smart working, ma l’impianto regge e la sfida con Canale 5 è più che aperta.