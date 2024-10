Rosita Celentano e Asia Argento, volano insulti: "Modera i toni!", "Non rompere il ca***"

17 ottobre 2024 a

Metaforiche botte da orbi nella puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, in onda questa sera - giovedì 17 ottobre - alle 21.20 su Rai 3. Piero Chiambretti presenterà un momento inedito e sorprendente: un fuori onda che mostra un acceso battibecco tra Asia Argento e Rosita Celentano, avvenuto durante le prove del programma. Questo episodio, accaduto due settimane fa, sarà al centro della sesta e ultima puntata della stagione, con Chiambretti che, insieme alle due protagoniste, analizzerà la situazione "a mente fredda".

Durante la serata, le tre editorialiste – Asia Argento, Rosita Celentano e Alba Parietti – saranno coinvolte in un divertente confronto con il conduttore, con tre interviste che promettono momenti imperdibili. A conclusione, Chiambretti approfondirà il diverbio che ha generato tensione tra le due opinioniste del cast.

L'episodio che ha dato il via alla discussione è legato alle prove degli editoriali settimanali, che ogni opinionista prepara su un tema di attualità. In quella specifica occasione, Rosita Celentano aveva appena provato il suo intervento, incentrato sulle nonne moderne, che sembrano più interessate alla cura estetica, a volte ricorrendo alla chirurgia plastica, che a badare ai nipotini.

Tuttavia, quando è stato il momento di Asia Argento di provare il suo editoriale, Rosita, invece di restare in postazione per ascoltare, si è allontanata verso la platea per apportare correzioni al proprio testo, dando origine al disaccordo tra le due. Chiambretti, con il suo stile unico, farà chiarezza su questo momento di tensione, offrendo una chiusura di stagione piena di colpi di scena e riflessioni.

Di sicuro, tra Celentano e Argento sono volate parole grossissime: "Abbassa i toni", intimava Rosita. "E tu non rompere il ca***", la liquidava Asia Argento. Di seguito la transizione del botta e risposta .

Rosita. "Ok, lo vado a correggere".

Asia. "Ah, lei neanche ascolta, la Rosita, si va a fare i ca*** suoi".

Rosita. «No, mi metto là (e indica la platea, ndr)".

Asia. "Rimani ad ascoltare! Siamo tutte e tre, no? Noi abbiamo ascoltato il tuo e tu ascolti il mio".

Rosita. "Asia, però abbassa i toni, cavolo".

Asia. "E tu non rompere il ca***, stai seduta e ascolti il mio!".

Rosita. "Abbassa i toni, impara ad abbassare i toni".

Chiambretti. "Sì, va beh, siamo una famiglia".

Rosita. "Siamo una famiglia ma se una ha anche i toni bassi…".

Asia. "Sì, infatti c’è pure la rompic***, c’è sempre la rompic*** nella famiglia. Stai seduta e ascolta quello degli altri, forza!".

Chiambretti. "Sì, ma diciamolo in modo più allegro".

Asia. "Sono allegra ma siamo tutti qua, facciamo le cose insieme e, quando è finita, ci alziamo e ce ne andiamo".

Rosita. "Sei tu che stai gestendo questa... tu non puoi sapere dove andavo e comunque non è compito tuo, stai a fare il tuo invece di stare sempre a bacchettare tutti quanti".

Ma la discussione prosegue, con toni se possibile ancor più accesi: il tutto, nella sua versione integrale, verrà mostrato nella puntata in onda tra poche ore.