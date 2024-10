Tv8, la Gialappa's Band non perde colpi: ecco cosa spinge in alto gli ascolti

Klaus Davi 24 ottobre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (GialappaShow)

Sarebbe semplicistico affermare che il successo del come back della Gialappa’s Band su Tv8 sia conseguenza di un progressivo invecchiamento del target televisivo. È vero che il Mago Forest, Marcello Cesena, ma anche Max Giusti sono stati tutti simbolo di un’epoca – gli anni ’90 - in cui le loro battute e la loro caratteristica comicità hanno letteralmente sbancato.

Ma quello che emerge è la capacità della loro satira di graffiare anche oggi in modo convincente. Ad affiancarli poi c’è un folto gruppo di volti nuovi, tra cui la bravissima Brenda Lodigiani che lunedì ha imitato il rapper Lazza.

A spingere in alto gli ascolti ci ha pensato anche Giovanni Vernia, quando ha preso le sembianze del controverso personaggio di Fabrizio Corona. Ed è così nel prime time di lunedì su Tv8 GialappaShow ha sfiorato il 5% di share medio, 800mila spettatori. La felice contaminazione fra pezzi vintage e spunti più freschi ha dunque funzionato fin dalla prima puntata con il plus della co-conduttrice che ha affiancato Forest: questa volta è toccato a Laura Pausini. Certo l’epoca di Berlusconi, Prodi, D’Alema, Rutelli è stata un viagra per la satira del passato. Oggi è molto più complicato considerando che il target dei più giovani tende a cercare la comicità sul web. Ma lo show è seguito dai sessantenni come dai “nativi digitali”.