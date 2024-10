Reazione a Catena, la gaffe di Pino Insegno sulle "giuggiole" scatena il delirio: "Che strafalcione!"

23 ottobre 2024 a

Eccoci nello studio di Reazione a Catena, il programma condotto da Pino Insegno su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami in onda ogni sera, parola dopo parola e gioco dopo gioco.

La puntata in questione è quella di oggi, mercoledì 23 ottobre, dove i campioni in carica sono ancora I meno tre, terzetto composto da Lorenzo, Alberto e Stefano alla nona puntata consecutiva, cifre che li mettono in lizza per partecipare al torneo dei campioni, ultimo atto della stagione in cui si sfidano tutti i migliori concorrenti dell'anno,.

A sfidarli ecco i Dappertutto, terzetto composto da Pierluigi, Luca e Valerie. Sullo sfondo, come sempre, i social in generale e X in particolare, terreno elettivo per i fan che commentano in presa diretta quanto avviene nello studio di Insegno, sfidandosi tra loro nell'offrire le risposte più celeri. Ma i fan, come è noto, non solo giocano: spesso e volentieri, infatti, criticano e si spendono in ironie.

Reazione a catena, "davvero scarsi": i Meno Tre nella bufera, ecco perché | Guarda

E in questo caso, critiche ed ironie, esplodono già nel primissimo gioco, "Caccia alla parola": i concorrenti devono indovinare una parola misteriosa man mano che si compone, lettera dopo lettera. Bene, una di queste parole era "giuggiole", parola che ha fatto penare e non poco i concorrenti, che alla fine la hanno azzeccata. Ed ecco che a quel punto Insegno commenta: "Ma le giuggiole son buone, castagne lessate con la buccia...".

Peccato che, per quanto simili alle castagne, le giuggiole, appunto, non sono castagne. E la piccola gaffe di Insegno, come sempre in questi casi, ha scatenato il delirio su X: Le giuggiole sono dei frutti dolcissimi non le castagne lesse", gli rimproverava Ada. "Le giuggiole sono castagne che strafalcione Pino!!!", chiosava Alberta. E via discorrendo, commento dopo commento, in attesa della prossima polemica.