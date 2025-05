Jannik Sinner, clamoroso Pino Insegno: "Spero gli venga un raffreddore"

Con l'inizio dell'estate, torna anche Pino Insegno alla guida di Reazione a Catena. Alla presentazione dei palinsesti estivi del Day Time della Rai, il conduttore ha risposto alle critiche: "Dopo 44 anni di questo mestiere devo dimostrare qualcosa solo a me stesso rispetto alle persone che mi seguono da tanto tempo. Reazione a Catena debuttò nel 1982 in prima serata su Rai2 il sabato sera - ha aggiunto Insegno-. Da lì, oltre 40 anni di mestiere. Dopo di che alla conduzione non ci sono più stato io, indagate voi il motivo, e ho fatto tanti altri programmi andati bene, a parte lo scivolone del 'Mercante In Fiera' che è stato un tentativo".

Il conduttore di Rai 1 ha poi ironizzato su Jannik Sinner. Visti gli ascolti della Rai per gli Internazionali di Roma, Insegno si augura che l'altoatesino - durante il Roland Garros di Parigi - non arrivi in finale. "Speriamo non vinca - ha scherzato il conduttore -. Non è che se non fa una finale (una!) crolla il mondo... gli auguro un raffreddore, niente di più".