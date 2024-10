Propaganda Live, Diego Bianchi contro Salvini: "Guarda questo deficiente, però è anche ministro"

26 ottobre 2024 a

"Ora, al di là della storia in sé, lui di fatto si fa beffe del morto": Diego Bianchi detto Zoro lo ha detto a Propaganda Live su La7 a proposito del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e del suo commento sul caso di Verona, dove uno straniero ha aggredito degli agenti con un coltello e un poliziotto gli ha sparato, uccidendolo. "Con tutto il rispetto - aveva scritto il vicepremier su X - non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere".

"Questo - ha commentato il conduttore - è un tweet ormai di prassi, però qui raggiunge un nuovo abisso. Ed è una roba che se tu la leggi scritta da un hater qualunque, pensi: 'guarda questo deficiente'. Se la leggi scritta da un ministro, pensi: 'guarda questo deficiente, però è anche ministro'.

Zoro, poi, è salito in cattedra dicendo: "I tweet di Salvini sono tutti mediamente folli, assurdi e imbarazzanti. Questo qua mi sembra il più incredibile, il più vergognoso di tutti quanti. Qua siamo oltre la pena di morte, perché qua non c'è nemmeno un processo che stabilisce che io ti debba uccidere. Qua c'è semplicemente un'esecuzione e tu che sei contento a prescindere, una roba da cui non si torna indietro. E di questo dovrebbero parlare i suoi compagni di governo, non è una roba di destra o di sinistra, è una roba umana".