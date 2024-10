Casa a prima vista, il video dei gemelli Niccolò e Matteo diventa un caso: "Sono ironici, giusto?"

28 ottobre 2024 a

I gemelli Niccolò e Matteo sono stati i protagonisti di una delle puntate di Casa a Prima Vista andate in onda di recente su RealTime. I due, modelli di professione, hanno chiesto aiuto agli agenti immobiliari Gianluca, Ida e Mariana per trovare casa a Milano, la città della moda. "Abbiamo 25 anni e siamo di Reggio Emilia - hanno raccontato nel video di presentazione -. Abbiamo vissuto a Parigi, in Olanda, amiamo il nostro lavoro però abbiamo necessità di trasferirci a Milano, la capitale della moda".

Con un budget di 600mila euro, i due gemelli hanno chiesto una casa con almeno 2-3 stanze, 2 bagni, un soggiorno stile loft e un buon collegamento con l'aeroporto. A Niccolò e Matteo i tre agenti hanno presentato tre diverse opzioni, una in zona Forlanini, una in zona Cittaà Studi e un'altra ancora in Porta Venezia.

Al di là della puntata in sé, i due acquirenti hanno scatenato una valanga di commenti sui social. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Premetto che penso di fare una figura barbina di cui mi pentirò ma ormai il dubbio viene... Quindi sommessamente chiedo: sono ironici goliardici e percul**ti, giusto? Non sono seri, GIUSTO? #influcirco". A corredo un video condiviso dai gemelli su Instagram.

Nel filmato in questione, Niccolò e Matteo mostrano la loro "morning routine", spiegando cosa fanno di solito la mattina. A partire dalla colazione a base di pancake, caffè americano e latte di mandorle.

Poi uno dei due si è messo a dipingere, l'altro a leggere un libro su David Lynch. A seguire, spazio alla manicure e infine trasferta a Bologna per il corso di "fashion design and sustainability" con cambio di vestiti fatto direttamente in macchina. A pranzo farro e verdure cotte al vapore.