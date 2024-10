Italo Bocchino spiana la sinistra: "Ecco perché con Bucci Meloni ha fatto gol"

28 ottobre 2024 a

a

a

Italo Bocchino spiana il centrosinistra. E lo fa dallo studio di Otto e Mezzo mentre si va verso il rush finale dello spoglio in Liguria. Marco Bucci è ormai in dirittura d'arrivo, sarà lui il nuovo presidente della Regione.

Bocchino non usa giri di parole: "Giorgia Meloni ha fatto ancora una volta gol. Il candidato del centrodestra è stato fortemente voluto dal premier e di fatto si è dimostrata una scelta vincente. In questa competizione elettorale il centrodestra era svantaggiato, invece grazie anche al disastro del centrosinistra che ha sbagliato un rigore a porta vuota, la coalizione di governo è riuscita a vincere".

Insomma l'analisi di Bocchino riesce a mettere a fuoco un aspetto importante anche su scala nazionale: il campo largo, inteso come coalizione, non esiste e di fatto si è sciolto ancora una volta come un gelato all'equatore. A fare da ago della bilancia è stato anche l'intervento di Grillo che sostanzialmente ha delegittimato il candidato del centrosinistra, Orlando. E l'ex capo del Movimento Cinque Stelle non è andato neppure a votare. Un segnale chiaro che spiega il tonfo, pesantissimo, dei Cinque Stelle e del Pd. A quanto pare la linea di Conte non convince fino in fondo gli elettori pentastellati.