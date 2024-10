La Domenica Sportiva, i trionfi azzurri premiano Rai 2: non solo Inter-Juve

30 ottobre 2024 a

CHI SALE (La Domenica sportiva - Rai 2)

Il campionato si riaccende grazie al pirotecnico Derby d’Italia tra Inter e Juventus finito 4 a 4, la MotoGP fa faville con l’ennesimo trionfo di Pecco Bagnaia e Federica Brignone inizia alla grande la nuova stagione sciistica vincendo lo slalom gigante. Manna dal cielo per le trasmissioni di Rai Sport che mettono a segno ascolti che lasciano ben sperare per l’anno in corso.

Partiamo dalla storica Domenica sportiva che partendo appunto da Inter-Juve e andando sulla disfatta della Roma a Firenze, passando per un’interessante intervista alla sciatrice Sofia Goggia si è garantita il 9% di share medio con 823mila spettatori e picchi del 12% partendo da un traino del prime time di Rai 2 inferiore al 3%. La conduzione di Simona Rolandi sembra funzionare anche grazie all’intesa con ospiti ormai abituali come Adriano Panatta, Fulvio Collovati, Lele Adani, Alberto Rimedio ed Eraldo Pecci.

Buona la spinta anche per la successiva L’altra DS al 5.4% mentre il “Tg Sport” di mezzogiorno sempre sulla Seconda Rete ha coinvolto 370mila teste col 5.1% di share. Al netto dei risultati, altro merito del settore guidato da Jacopo Volpi è aver criticato i fischi all’inno della squadra israeliana prima del match di Nations League contro l’Italia, commentato da Alberto Rimedio e Lele Adani.