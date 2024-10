Striscia la Notizia, "nervoso per la dieta?": il gelo di Alan Friedman, come "risponde" a Staffelli

31 ottobre 2024 a

Tapiro d'oro di Striscia la Notizia ad Alan Friedman: l'inviato del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, ha raggiunto il giornalista per consegnargli il "premio". Motivo di questo riconoscimento un episodio avvenuto nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, il talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e di cui quest'anno fa parte, come concorrente, anche Friedman. Quest'ultimo, in particolare, ha mancato la presa della ballerina Giada Lini, facendola cadere a terra. "Abbiamo visto la caduta rovinosa della sua collega", ha detto Staffelli al concorrente dopo averlo intercettato a Brescia.

E lui ha replicato: "È stato il momento in cui ho perso il dente perché trenta secondi prima di entrare in pista ho mangiato una tavoletta di cioccolato. Dal dolore ho dimenticato la presa". Ma quando l'inviato di Striscia gli ha chiesto se l'episodio sia in qualche modo collegato al nervosismo dovuto alla dieta che sta seguendo, Friedman ha preferito cambiare argomento. Il giornalista, infine, ha confermato di essere stato chiamato dalla segretaria del Pd Elly Schlein dopo una puntata di Ballando e di avere ricevuto dei complimenti da lei. "La settimana dopo si sono complimentati con me anche diversi deputati di Fratelli d’Italia e della Lega", ha chiosato Friedman.