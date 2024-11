Elly Schlein a Che Tempo Che Fa, slavina sull'annuncio di Fazio

02 novembre 2024 a

Autogol per Fabio Fazio. Il conduttore del Nove, annunciando sui social gli ospiti della nuova puntata di Che Tempo Che Fa, si prende una sonora cantonata. Tutta colpa di un nome, quello di Elly Schlein. Una punta di diamante per il programma? Non proprio, perché di fronte alla scelta di avere in studio la leader del Pd, in molti hanno espresso il loro disappunto. "Finalmente torna il varietà in TV la domenica sera", ironizza un utente del web seguito da altri: "Ci saranno le solite domande scomode di Fazio in stile intervista Ferragni?", "Cosa farà? Ballerà o canterà qualche pezzo rap?", "Me lo perderò sicuramente. Anzi, tolgo proprio il canale, sia mai che cliccando sul telecomando ci capito x caso...".

E ancora: "Ricordatevi di comunicargli prima le domande, se no non le capisce. E poi così, si può preparare le risposte a casa. Però mi raccomando, non fategli domande diverse se no va in crisi mistica". Insomma, se l'ospitata della Schlein voleva essere un colpaccio, Fazio ha sortito l'effetto opposto. E così non resta che sperare negli altri ospiti.

Alla puntata di domenica 3 novembre presenzieranno Carlo Verdone, Achille Lauro, Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio, lo scrittore Gianrico Carofiglio. Chiude la serata "Che tempo che fa – Il Tavolo" con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata anche: Stefano Sottile, saltatore in alto che alle scorse Olimpiadi di Parigi ha segnato il proprio record personale saltando 2.34 metri, seconda miglior misura nazionale di sempre; Maccio Capatonda e Ema Stokholma, nuovi volti della serie tv "Vita da Carlo" e l’attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica Francesca Manzini.