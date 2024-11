Reazione a Catena, l'ultima puntata: dopo il saluto al pubblico di Pino Insegno si scatena il caos

03 novembre 2024 a

Cala il sipario su Reazione a Catena. E come sempre cala con il Torneo dei Campioni, la finalissima con i migliori concorrenti della stagione. L'ultimo atto è andato in onda sabato 2 novembre 2024 rigorosamente su Rai 1 e sotto la conduzione di Pino Insegno. A sfidarsi nella finale delle finali i team delle "Volta Pagina" (composto da Anna Laura, Rosa e Antonella) e dei "Dai e Dai" (Marco, Simone e Mario). Questo episodio segna anche la conclusione della stagione, e da stasera il testimone passerà a L’Eredità condotto da Marco Liorni.

Dopo aver superato la prima manche, "Caccia alla parola", le due squadre si sono cimentate nelle "Catene Musicali": il brano "Sesso e Samba" è stato indovinato dai "Dai e Dai" con soli tre indizi, seguito da "Figli delle Stelle". Le manche successive, tra cui "Quando, dove, come, perché" e "Una tira l’altra", hanno visto entrambe le squadre contendersi zip dal valore crescente, come quella da 15mila euro che le "Volta Pagina" hanno passato ai "Dai e Dai", permettendo a questi ultimi di guadagnare punti preziosi. La zip da 20mila euro è invece andata alle tre donne, dopo che i "Dai e Dai" hanno scelto di non rispondere. Tuttavia, i tre ragazzi sono riusciti a recuperare terreno con la manche "Zot", ottenendo un vantaggio di 10 secondi per la fase dell'"Intesa vincente".

Nell’"Intesa vincente", il conduttore ha notato la calma di Antonella, commentando: "E la tranquillità di Antonella è un esempio". Ma il momento è diventato ironico quando Anna Laura e Antonella hanno urlato in coro la parola "passo": "Anche all’unisono, si armonizzano pure nel ‘passo’", ha scherzato Insegno, che però non ha nascosto la delusione quando le concorrenti hanno sbagliato una risposta: "No… era Pocahontas… la nativa americana". Successivamente, vedendo passare una doppia parola onomatopeica, ha esclamato: "Me la passate così? Abbiamo passato un mese e mezzo con queste parole…". Alla fine, i "Dai e Dai" sono riusciti a battere il record delle avversarie, superando le loro 9 parole con 12 risposte corrette, aggiudicandosi così il titolo di campioni di Reazione a Catena e un montepremi di 179.750 euro. Prima di giocare all'"Ultima catena", Insegno ha sottolineato: "Avete già vinto, avete confermato questa grande vittoria". Già, alla fine è proprio il torneo dei campioni. Dei migliori, insomma.

Nell'ultimo gioco, "Ultima catena", il percorso non ha presentato particolari difficoltà, se non per una combinazione che è stata affidata a Marco, il più spigliato del gruppo. I "Dai e Dai" hanno scelto di non acquistare il Terzo elemento e hanno puntato sul termine "Sensi", portando a casa 89.875 euro. "Il Terzo elemento era ‘Perdere’, ed è quello che sta succedendo a Simone, sta perdendo i sensi! I campioni giocano così! Ve lo siete meritati!", ha concluso Pino Insegno.

Sui social, la vittoria di Marco, Simone e Mario è stata accolta con entusiasmo: "Chiudo dicendo che vedere dei campioni così, che vivono la gara con leggerezza e che ridono gli uni degli altri anche quando sbagliano, è stato bellissimo", ha scritto un utente, e altri hanno elogiato la squadra per la loro abilità e simpatia: "Catena facile quanto volete ma indovinare parole come ‘passivo’ rende l’idea di quanto se lo meritano. Bravi bravi bravi". Molti commenti lodano anche la determinazione dei "Dai e Dai" a confronto delle "Volta Pagina": "Hanno sempre detto che le ‘volta pagina’ fossero delle campionesse eccezionali. Oggi abbiamo visto che la pochezza degli avversari ha fatto sì che stessero un mese intero. Addirittura si diceva fossero più forti dei ‘dai e dai’. Andatevi tutti a nascondere".

Infine, il pubblico si è espresso anche sulla conduzione di Pino Insegno in un’edizione che ha avuto qualche intoppo in termini di share: "Pino si è scontrato contro un’edizione difficile e Canale 5 per una volta forte, mi spiace per tutto l’odio che ha subito, è stato bravo nel condurre". Un altro spettatore ha commentato: "Comunque Pino Insegno è stato sfavorito dalla scarsa selezione fatta ai casting, le squadre di quest’anno erano scarse, soporifere ed impreparate. Non darei la colpa a lui per il calo dello share". Già, il sospetto è che in molti siano stati parecchio ingenerosi con Pino Insegno...