Ballando, Selvaggia Lucarelli sbrocca contro Massimiliano Ossini: "Vatti a rivedere tua sorella"

Altro giro e altra puntata di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1. E, ovviamente, altre polemiche in cui si ritrova invischiata Selvaggia Lucarelli, il tutto nella puntata del programma danzereccio, la sesta di questa stagione, andata in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini nella serata di sabato 2 novembre.

In questo caso, le tensioni e i veleni di Selvaggia Lucarelli si riversano su Massimiliano Ossini, secondo a scendere in pista dopo le critiche per il "Jack Sparrow" proposto la scorsa settimana. Critiche che lo hanno spinto a reagire in modo aspro contro la giuria.

Abbandonando il suo consueto aplomb, Ossini ha picchiato duro: "Bisogna sempre motivare e mai demotivare. Gli aggettivi che vengono utilizzati fanno male. Non è questo Ballando". Quando Selvaggia Lucarelli ha chiesto di spiegare in quali occasioni erano stati usati termini denigratori, Ossini ha replicato: “Vatti a rivedere le puntate”. Lucarelli, senza esitazione, ha risposto per le rime: “Vatti a rivedere, tua sorella!”. Il solito stile di Selvaggia, insomma.

Nel valutare la performance di Ossini, Lucarelli ovviamente non ha poi risparmiato i veleni: “Questo ballo era una ciofeca”. Poi ha aggiunto: "E dire che quando balli bene mi piaci. E penso che la prossima volta tu possa migliorare”. Al momento delle votazioni, Lucarelli gli ha assegnato un severo 4, in netto contrasto con l’8 di Carolyn Smith. Ossini, senza attendere la sua insegnante di ballo, ha lasciato il palco per andare a salutare la famiglia in platea, concludendo con una frecciata: "Questo dimostra che non bisogna parlare. Ti immaginavo di un’altra classe". Selvaggia Lucarelli colpita e affondata.