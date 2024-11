Ornella Vanoni dà buca a Fazio: "Sto male, che dolore", la mazzata al telefono alla Schlein

04 novembre 2024 a

"Ti aspettavamo qui". "Lo so, ce l'ho messa tutta ma ho un dolore lancinante, un attacco gastro-esofageo". Ornella Vanoni dà buca a Fabio Fazio, ma ci tiene comunque a partecipare a Che tempo che fa, sul canale Nove.

Non in presenza ma "da remoto", collegandosi via telefono con il padrone di casa. E alla cornetta la mitica diva della musica italiana, 90 anni, non lesina dettagli sui suoi problemini di salute.

"Che paroloni", scherza Fazio. "Eh, me l'han detto e io lo ripeto. Ma un male, un male guarda Fabio...". "Ma cos'hai mangiato che ti ha fatto male?". "No niente... Ma guarda, mi hanno tolto tutto. Posso mangiare la polenta, la patata...". Il pubblico in sala inizia a ridere.

"Vuoi che chieda al professor Burioni se viene a trovarti?", azzarda Fazio citando il noto virologo, anche lui ospite fisso della prima parte di CTCF. "No guarda, ho tutto", taglia corto la Vanoni. "Ho un sacco di pastiglie, di bustine. Che due mar***i, vedo che non arrivo a Natale? Finalmente non arriverò a Natale. Bisogna dormire seduti, non dormirò più", si lamenta l'autrice de L'appartamento.

"Cosa posso fare per te?". "Regalami... regalami... Mi puoi regalare la Littizzetto". "Poi te la tieni eh". "Me la tengo, me la tengo". "Vorrei farti una domanda ma ho paura della risposta. Hai visto il programma? Ti è piaciuto?". "Sì certo, Carlo Verdone, la Littizzetto, dove li trova quei cartelli lì". Ma non cita Elly Schlein, l'ospite di peso della serata: solo un caso?