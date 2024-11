Paolo Mieli, la profezia su Kamala e Trump: "Io ne sono sicuro, ecco chi vincerà"

04 novembre 2024 a

"Secondo me Donald Trump non vincerà". Paolo Mieli non ha dubbi su chi sarà il trionfatore delle elezioni americane che decideranno chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca. A un giorno dal voto, i sondaggi danno il candidato repubblicano e Kamala Harris in parità. Saranno decisivi i cosiddetti swings states, ovvero quegli stati a stelle e strisce dove non è ancora certo l'esito del testa a testa. Ma la firma del Corriere della Sera, ospite di David Parenzo a L'aria che tira, ha già lanciato la sua profezia.

"Oggi è il giorno in cui tutti si tengono in equilibrio. Io invece sono fermamente convinto che vincerà Kamala Harris - ha spiegato Mieli ai telespettatori di La7 -. L'unico dubbio che ho è che siccome è il mio auspicio, quando l'analisi si confonde con l'auspicio qualcosa non mi torna. Se io auspico la vittoria di uno e nello stesso tempo analizzo tutti i dati e mi tornano, allora so per esperienza scientifica che quando uno ti piace e tutte le prove ti dicono che quello è buono e che i suoi nemici erano cattivi, vuol dire - ha proseguito - che non sei un buon storico".

A quel punto, David Parenzo ha ricordato al suo ospite tutte quelle volte che nel suo programma aveva azzeccato le previsioni elettorali: "Vorrei ricordare al nostro pubblico che la profezia di Paolo Mieli sulla Schlein fu azzeccata". "Io preferisco ricordare le previsioni sbagliate, ma quando sono ospite a L'aria che tira in genere ci azzecco", la replica del giornalista.