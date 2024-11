Affari tuoi, "Oracoli di 'sto ca***... state zitti!": Fausto rovinato, sabotaggio e sbroccata

06 novembre 2024 a

E' la notte elettorale in America, ma su Rai 1 è sempre la sera di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time condotto da Stefano De Martino.

Il concorrente è Fausto da Roncobello in provincia di Bergamo, operaio di una ditta di alimentari in gara in coppia con il fratello Enrico. "Sono un po' teso", "ma vedrai che ci sciogliamo", lo rincuora il conduttore.

La partenza della partita è sconcertante, con i due fratelli che pronti via bruciano due pacchi rossi importanti, quelli con dentro 75mila e 100mila euro. Il Dottore offre subito 32mila euro, puntando sullo scoramento di Fausto, quindi poco dopo il "cambio pacco" ma l'operaio bergamasco rifiuta, puntando tutto sul suo numero 13 in mano.

La situazione si fa sempre più dura, vengono eliminati i 200mila euro e altre cifre importanti. Il Dottore a quel punto gioca al ribasso e offre 20mila euro. "Io ho un mutuo da pagare e arrivare a casa con 0 euro non voglio", ammette Fausto che in accordo con il fratello decide di cedere alla tentazione. A quel punto si procede per inerzia, fino a scoprire drammaticamente che dentro al pacco che ha in mano fin dall'inizio, scelto in ricordo di un caro amico che non c'è più, ci sono proprio 300mila euro, il bottino grossissimo. "Bisogna sempre credere nei segni!", li congeda con una punta di amarezza De Martino, mentre i telespettatori su X, come sempre, criticano e si scatenano in tempo reale.

"Si è fatto condizionare da Lupo e dal suo degno compare (Thanat, ndr), oracoli di stoca**o! Ma gli sta bene, perché, se ci fossi io lì, appena li interpella gli direi di starsene zitti che non ho bisogno di condizionamenti", si scalda un utente riferendosi ai due opinionisti in studio cosultati da Fausto e De Martino. "Credono nel pacco, credono nel numero, non cambierebbero mai e poi accettano 20.000 con 300.000 ancora in gioco", o ancora, "Sta cosa se la porterà nella tomba come il rimpianto della vita". Come avrebbe detto il sommo Mike Bongiorno: allegria!